Навряд ми швидко отримаємо повну конфіскацію, але доходи – це реалістичний сценарій: Малюська про заморожені активи рф

Навряд досить швидко отримаємо повну конфіскацію заморожених російських активів, але доходи від росактивів – це реалістичний сценарій. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись", та пояснив, що обмежує українських партнерів щодо швидких рішень стосовно активів рф, передає кореспондент УНН.

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Мова не про росію, як це не дивно, не звучало. Жоден аргумент, чи жодна проблема яка стоїть на заваді швидкій конфіскації не пов’язана з тим, що це росія. Хіба, що невеличке виключення – дехто побоюється, що у відповідь на конфіскацію суверенних активів росія почне конфісковувати майно західних компаній на території рф. Цей аргумент хоч трохи з діями рф пов’язаний, решту всіх побоювань, які блокують швидку конфіскацію жодним чином до росії на пряму не прив’язані - сказав Малюська.

Він перерахував аргументи, які впливають блокування швидкої конфіскації російських активів. "Це фінансові аргументи, це геополітичні аргументи, які пов’язанні з наслідками для інших країн, великих впливових гравців світу. Це юридичні питання, тому що суверенний імунітет – це один з найнадійніших способів захисту будь-чого. Російські кошти захищені суверенним імунітетом – це складна юридична конструкція…Одна держава не має права приймати рішення щодо іншої держави без згоди такої іншої держави", - розповів Малюська.

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Міністр зазначив, що Україна цей концепт намагається подолати застосовуючи досить не розвинені, але існуючі юридичні концепції, але це складно.

Для заходу, який молиться на стабільність своєї правової системи, де вважається, що це їхня конкурентна перевага, якою б ти не був поганою людиною, твої юридичні права завжди будуть захищенні. Вони цим пишаються століттями. Якою б не була погана країна, але певні права мають бути захищенні. Є безліч проблем пов’язаних з конфіскацією, вони всі мають глобальні наслідки, якщо така конфіскація відбудеться – це матиме глобальні наслідки далеко не лише для росії, це обмежує наших партнерів щодо швидких рішень в цьому плані - пояснив Малюська.

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Проте Малюська переконаний, що якісь рішення будуть прийняті і якісь кошти Україна отримає досить швидко.

Навряд досить швидко ми отримаємо повну конфіскацію, там надто багато геополітики, але доходи – це реалістичний сценарій. Питання тільки в сумах, які ми отримаємо достатньо швидко - сказав Малюська.

Доповнення

Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від заморожених активів рф у липні 2024 року.

11 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у липні стануть доступними 1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів для України.