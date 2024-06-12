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Білий дім готує нові кроки для допомоги Україні: використання російських активів та санкції на саміті G7

Білий дім готує нові кроки для допомоги Україні: використання російських активів та санкції на саміті G7

Київ • УНН

 • 107568 перегляди

На саміті G7 в Італії Білий дім планує оголосити про кроки з використання заморожених російських активів для допомоги Україні, а також про нові санкції та експортний контроль проти рф, і обговорити підтримку Китаєм російської оборонної промисловості.

На саміті G7 в Італії цього тижня Білий дім планує оголосити кроки щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні, разом з новими санкціями та експортним контролем проти країни-терористки. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Відповідно до заяви представника Білого дому, на саміті G7 в Італії планується оголошення кроків, спрямованих на використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив про цей крок, який має за мету розблокувати вартість активів на користь України. Планується використати прибуток від даних активів як заставу для кредиту на суму до 50 мільярдів доларів для України.

Окрім цього, очікується оголошення про нові санкції та експортний контроль щодо рф, які будуть спрямовані на підтримку України та реагування на дії москви. Під час саміту також обговорюватиметься підтримка Китаєм російської оборонно-промислової бази, з метою протистояти негативним глобальним наслідкам такої політики.

Віцепрезидент Єврокомісії: пропозиція щодо заморожених російських активів буде досить скоро11.03.24, 17:41 • 80491 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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