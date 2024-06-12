На саммите G7 в Италии на этой неделе Белый дом планирует объявить шаги по использованию замороженных российских активов для помощи Украине, вместе с новыми санкциями и экспортным контролем против страны-террористки. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Согласно заявлению представителя Белого дома, на саммите G7 в Италии планируется объявление шагов, направленных на использование замороженных российских активов для помощи Украине.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил об этом шаге, который имеет целью разблокировать стоимость активов в пользу Украины. Планируется использовать прибыль от данных активов как залог для кредита на сумму до 50 миллиардов долларов для Украины.

Кроме этого, ожидается объявление о новых санкциях и экспортном контроле в отношении рф, которые будут направлены на поддержку Украины и реагирование на действия москвы. Во время саммита также будет обсуждаться поддержка Китаем российской оборонно-промышленной базы, с целью противостоять негативным глобальным последствиям такой политики.

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