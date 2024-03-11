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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вице-президент Еврокомиссии: предложение по замороженным российским активам будет довольно скоро

Вице-президент Еврокомиссии: предложение по замороженным российским активам будет довольно скоро

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 15:41  •  9197 просмотра

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По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, ожидается, что Европейская комиссия вскоре предложит, как использовать поступления от замороженных российских активов для поддержки Украины. Причем предложения, вероятно, появятся до мартовского саммита ЕС, по словам высокопоставленного чиновника ЕС.

Предложение от Европейской комиссии по использованию доходов, полученных от замороженных российских активов после широкомасштабного вторжения рф в Украину, можно ожидать довольно скоро. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в понедельник по прибытии на заседание Еврогруппы, пишет УНН.

Сейчас мы работаем над этим вторым шагом предложения по использованию поступлений от обездвиженных российских активов. И действительно, мы можем ожидать это предложение довольно скоро, я не могу назвать вам или заранее объявить конкретную дату или модальности. Но точно там очерчено, как именно мы предлагаем потратить эти деньги на поддержку Украины

- сказал Домбровскис.

При этом издание Sky TG24 со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС сообщает, что предложения по использованию чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов ожидаются к мартовскому саммиту ЕС.

По его словам, предложения от Еврокомиссии по использованию поступлений от замороженных активов центрального банка россии ожидаются "вскоре, на этой или следующей неделе".

Предложение не поступит вовремя до заседания Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов, поэтому дискуссия завтра, 12 марта, между министрами (этой теме будет посвящена тема Ecofin) должна показать, с одной стороны, тех, кто подчеркивает "срочность" рассмотрения, учитывая ситуацию Украины, и, с другой стороны, призывы к "благоразумию" тех, кто видит возможные последствия такого решения для международной роли евро. Однако предложение должно поступить вовремя к Европейскому совету 21-22 марта, указал высокопоставленный чиновник ЕС.

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Юлия Шрамко

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