Замглавы ОП встретился с комиссаром ЕС Ильвой Йоханссон

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака, заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам внутренних дел Ильвой Йоханссон, которая прибыла в Украину с рабочим визитом. Во время встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, сообщили в Офисе президента, передает УНН.

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Игорь Жовква поблагодарил комиссара ЕС за беспрецедентную помощь Украине и вынужденным переселенцам, которые находятся на территории государств-членов ЕС. Он также отметил личный весомый вклад Ильвы Йоханссон в углубление сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

От имени Главы Украинского государства Игорь Жовква вручил Ильве Йоханссон орден «За заслуги» II степени, подчеркнув ее важную роль в поддержке Украины в это сложное время. Награда стала признанием ее усилий в оказании помощи и укреплении связей между Украиной и ЕС.

Эта встреча является очередным шагом в укреплении сотрудничества и партнерства между Украиной и Европейским Союзом, подтверждая совместные усилия в поддержке украинского народа в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.

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