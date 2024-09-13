Замглавы ОП встретился с комиссаром ЕС Ильвой Йоханссон
Киев • УНН
Игорь Жовква обсудил сотрудничество Украины и ЕС с Ильвой Йоханссон во время ее визита. От имени Президента он вручил комиссару ЕС орден «За заслуги» II степени за поддержку Украины.
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака, заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам внутренних дел Ильвой Йоханссон, которая прибыла в Украину с рабочим визитом. Во время встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, сообщили в Офисе президента, передает УНН.
Детали
Игорь Жовква поблагодарил комиссара ЕС за беспрецедентную помощь Украине и вынужденным переселенцам, которые находятся на территории государств-членов ЕС. Он также отметил личный весомый вклад Ильвы Йоханссон в углубление сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.
От имени Главы Украинского государства Игорь Жовква вручил Ильве Йоханссон орден «За заслуги» II степени, подчеркнув ее важную роль в поддержке Украины в это сложное время. Награда стала признанием ее усилий в оказании помощи и укреплении связей между Украиной и ЕС.
Эта встреча является очередным шагом в укреплении сотрудничества и партнерства между Украиной и Европейским Союзом, подтверждая совместные усилия в поддержке украинского народа в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.
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