Заступник голови ОП зустрівся з комісаром ЄС Ільвою Йоханссон

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Київ • УНН

 • 25430 перегляди

Ігор Жовква обговорив співпрацю України та ЄС з Ільвою Йоханссон під час її візиту. Від імені Президента він вручив комісару ЄС орден "За заслуги" II ступеня за підтримку України.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака, заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із комісаром ЄС з питань внутрішніх справ Ільвою Йоханссон, яка прибула до України з робочим візитом. Під час зустрічі сторони обговорили низку актуальних питань щодо співпраці між Україною та Європейським Союзом, повідомили в Офісі президента, передає УНН

Деталі 

Ігор Жовква подякував комісару ЄС за безпрецедентну допомогу Україні та вимушеним переселенцям, які перебувають на території держав-членів ЄС. Він також відзначив особистий вагомий внесок Ільви Йоханссон у поглиблення співпраці між Україною та Європейським Союзом.

Від імені Глави Української держави Ігор Жовква вручив Ільві Йоханссон орден "За заслуги" ІІ ступеня, підкресливши її важливу роль у підтримці України в цей складний час. Нагорода стала визнанням її зусиль у наданні допомоги та зміцненні зв’язків між Україною та ЄС.

Ця зустріч є черговим кроком у зміцненні співпраці та партнерства між Україною та Європейським Союзом, підтверджуючи спільні зусилля у підтримці українського народу в умовах триваючої агресії з боку Росії.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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