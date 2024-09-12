Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация стала мощным инструментом в политических и бизнес играх. Конкуренты часто прибегают к распространению фейковых новостей или слухов, чтобы дискредитировать оппонентов, отвлечь внимание от собственных неудач или получить преимущество на рынке. УНН разбирался, как распознать такие фейки.

Современные СМИ и социальные сети позволяют быстро распространять информацию среди широкой аудитории. Фейки нередко появляются в форме «сенсационных разоблачений», которые могут содержать частичные или полностью вымышленные факты. Такие сообщения могут включать ложные обвинения в коррупции, махинациях, личных скандалах или чувствительных темах, таких как связи с Россией.

Фейки, запущенные с целью отстаивания политических или бизнес целей, обычно публикуются систематически, чтобы атаковать репутацию оппонентов.

В политической и бизнес-борьбе часто в материалах ссылаются на «собеседников» или «источники», которые якобы подтверждают те или иные обвинения. Такой подход формирует впечатление «юридической» достоверности фейка, что может сбить с толку аудиторию, а потому нужно тщательно проверять надежность источника, читать больше, чем заголовок, обращать внимание на дату публикации и мониторить, кто еще об этом пишет.

Иначе, фейк запущенный с целью политической или бизнес конкуренции может быстро распространиться и со временем восприниматься как «достоверная правда». Как было, например, с фейком о том, жена Виктора Полищука Лилия Ризва якобы является племянницей жены российского политика Дмитрия Медведева. Распространял ее еще и 2015-2016 годах в то время действующий нардеп Павел Ризаненко в своих блогах, однако ни разу не добавил доказательства этой информации. УНН обращался к Ризаненко с просьбой предоставить документы, которые бы подтвердили его предположения, однако он отказался комментировать, сославшись на то, что он с 2019 года не публичное лицо.

Поэтому не стоит забывать, что дезинформация в современном мире является неотъемлемой частью конкурентной борьбы в бизнесе и политике. Однако знание методов ее распространения и умение отличать правду от фейка помогают сохранить репутацию и успешно реагировать на подобные атаки.

Добавим

С годами фейк о якобы родственных связях Виктора Полищука и его жены с российской элитой стали повторять даже госслужащие. Недавно Виктор Полищук обратился в Шевченковский районный суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации. В комментарии УНН он объяснил, что был вынужден обратиться в суд из-за заявления руководительницы АРМА Елены Думы о наличии у него и его жены «тесных отношений с кремлевской верхушкой». Полищук отметил, что эта информация является вымышленной и не соответствует действительности.

Глава АРМА Елена Дума в ответ на запрос УНН объяснила, что обвинила Полищука и его жену в связях с «кремлевской верхушкой», потому что увидела такую информацию в СМИ.

Суд рассмотрит иск Полищука к АРМА 10 октября.