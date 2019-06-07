Замана продолжает знакомиться с материалами дела
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Генерал-полковник Владимир Замана продолжает знакомиться с материалами уголовного производства по обвинению его в государственной измене. Об этом УНН сообщили в Главной военной прокуратуре.
"Замана вместе с адвокатами знакомится с материалами дела. Ознакомление началось еще за неделю до того, как его освободили из-под стражи", - сообщил собеседник.
Как сообщал УНН, 25 февраля 2019 года военной прокуратурой совместно с СБУ задержали по подозрению в госизмене бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману.
Напомним, следствие в уголовном производстве генерала Заманы было завершено 16 мая. 24 мая появилась информация, что Апелляционный суд Киева выпустил Заману из-под стражи. Суд обязал подозреваемого Заману прибывать по каждому требованию к следователю прокурора, следовательному судье суда.
Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 года - уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.