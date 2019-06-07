Замана продолжает знакомиться с материалами дела

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25923 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 47290 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64530 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117293 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110257 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136854 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144462 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130052 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130128 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Замана продолжает знакомиться с материалами дела

Замана продолжает знакомиться с материалами дела

Киев  •  УНН

 • 16675 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Генерал-полковник Владимир Замана продолжает знакомиться с материалами уголовного производства по обвинению его в государственной измене. Об этом УНН сообщили в Главной военной прокуратуре.

"Замана вместе с адвокатами знакомится с материалами дела. Ознакомление началось еще за неделю до того, как его освободили из-под стражи", - сообщил собеседник.

Как сообщал УНН, 25 февраля 2019 года военной прокуратурой совместно с СБУ задержали по подозрению в госизмене бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману.

Напомним, следствие в уголовном производстве генерала Заманы было завершено 16 мая. 24 мая появилась информация, что Апелляционный суд Киева выпустил Заману из-под стражи. Суд обязал подозреваемого Заману прибывать по каждому требованию к следователю прокурора, следовательному судье суда.

Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 года - уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

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