Замана продовжує знайомитися з матеріалами справи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Генерал-полковник Володимир Замана продовжує знайомитися з матеріалами кримінального провадження за обвинуваченням його у державній зраді. Про це УНН повідомили у Головній військовій прокуратурі.
"Замана разом з адвокатами знайомиться с матеріалами справи. Ознайомлення почалося ще за тиждень до того, як його звільнили з-під варти", - повідомив співрозмовник.
Як повідомляв УНН, 25 лютого 2019 року військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за підозрою у держзраді колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.
Нагадаємо, слідство у кримінальному провадженні генерала Замани було завершене 16 травня. 24 травня з’явилася інформація, що Апеляційний суд Києва випустив Заману з-під варти. Суд зобов'язав підозрюваного Заману прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора, слідчого судді суду.
Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального Штабу Збройних Сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. А з 22 лютого по червень 2014 року – вповноважений Верховної Ради України з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.