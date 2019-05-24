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Апеляційний суд звільнив Заману з-під варти

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Апеляційний суд Києва частково задовольнив апеляційну скаргу адвокатів колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Замани та скасував рішення першої інстанції, в результаті чого його звільнили з під варти. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі Апеляційного суду Києва.

За результатами Апеляційного розгляду, колегія суддів постановила: апеляційні скарги сторони захисту подані в інтересах підозрюваного Замани задовольнили частково.

“Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду, тобто першої інстанції, скасували. Окрім того, постановили нову ухвалу, якою клопотання прокурора про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Замани задовольнили частково. Також підозрюваного Заману звільнили з під варти в залі Київського апеляційного суду”, — зазначили в прес-службі.

Також, на підставі ч.3 ст.194 КПК України зобов'язали підозрюваного Заману прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора, слідчого судді суду.

Нагадаємо, 25 лютого 2019 року військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.

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