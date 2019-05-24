Апелляционный суд освободил Заману из-под стражи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заманы и отменил решение первой инстанции, в результате чего его освободили из-под стражи. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.
По результатам апелляционного рассмотрения, коллегия судей постановила: апелляционные жалобы стороны защиты представлены в интересах подозреваемого Заманы удовлетворили частично.
"Постановление следственного судьи Печерского районного суда, то есть первой инстанции, отменили. Кроме того, постановили новое решение, которым ходатайство прокурора о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Заманы удовлетворили частично. Также подозреваемого Заману освободили из-под стражи в зале Киевского апелляционного суда", - отметили в пресс-службе.
Также, на основании ч.3 ст.194 УПК Украины обязали подозреваемого Заману прибывать по каждому требованию к следователю прокурора, следователю судьи суда.
Напомним, 25 февраля 2019 года военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману.