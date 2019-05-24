Апелляционный суд освободил Заману из-под стражи

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27602 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 49208 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66087 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117683 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110392 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136903 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144487 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130055 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Апелляционный суд освободил Заману из-под стражи

Апелляционный суд освободил Заману из-под стражи

Киев  •  УНН

 • 7716 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заманы и отменил решение первой инстанции, в результате чего его освободили из-под стражи. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

По результатам апелляционного рассмотрения, коллегия судей постановила: апелляционные жалобы стороны защиты представлены в интересах подозреваемого Заманы удовлетворили частично.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда, то есть первой инстанции, отменили. Кроме того, постановили новое решение, которым ходатайство прокурора о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Заманы удовлетворили частично. Также подозреваемого Заману освободили из-под стражи в зале Киевского апелляционного суда", - отметили в пресс-службе.

Также, на основании ч.3 ст.194 УПК Украины обязали подозреваемого Заману прибывать по каждому требованию к следователю прокурора, следователю судьи суда.

Напомним, 25 февраля 2019 года военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману.

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