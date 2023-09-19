Залужный согласовал с военными дальнейшие действия ВСУ на южном фронте

Цитата

“С начальником Генерального штаба провели совместную работу с командующими и командирами бригад оперативно-стратегической группировки. Обсудили и согласовали последовательность наших шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз”, — сообщил Залужный в комментарии под видео с совещания.

Детали

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил военных за службу, и отметил, что несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники продолжают вести наступательные действия, и освобождают украинские территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский флаг взвился над освобожденной Андреевкой

Напомним

Ранее УНН писал о прорыве Сил Обороны на Бахмутском направлении, который неприятно поразил оккупантов. В то же время из-за изменения ситуации на Южном фронте наши защитники ожидают изменения характера боев, ведь воевать отныне будут на новой местности.