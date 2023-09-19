Залужный согласовал с военными дальнейшие действия ВСУ на южном фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел совещание с командующими и командирами бригад оперативно-стратегической группировки ОСУВ “Таврия”. Об этом сообщила пресс-служба главнокомандующего ВСУ в телеграм, передает УНН.
Цитата
“С начальником Генерального штаба провели совместную работу с командующими и командирами бригад оперативно-стратегической группировки. Обсудили и согласовали последовательность наших шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз”, — сообщил Залужный в комментарии под видео с совещания.
Детали
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил военных за службу, и отметил, что несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники продолжают вести наступательные действия, и освобождают украинские территории.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский флаг взвился над освобожденной Андреевкой
Напомним
Ранее УНН писал о прорыве Сил Обороны на Бахмутском направлении, который неприятно поразил оккупантов. В то же время из-за изменения ситуации на Южном фронте наши защитники ожидают изменения характера боев, ведь воевать отныне будут на новой местности.