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Залужний узгодив із військовими подальші дії ЗСУ на південному фронті

Залужний узгодив із військовими подальші дії ЗСУ на південному фронті

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів нараду із командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання ОСУВ “Таврія”. Про це повідомила пресслужба головнокомандувача ЗСУ у телеграм, передає УНН.

Цитата

“Із начальником Генерального штабу провели спільну роботу з командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання. Обговорили та узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника та всіх можливих загроз”, — повідомив Залужний у коментарі під відео з наради.

Деталі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував військовим за службу, та відзначив, що попри шалений спротив ворога, наші захисники продовжують вести наступальні дії, та визволяють українські території.

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Нагадаємо

Раніше УНН писав про прорив Сил Оборони на Бахмутському напрямку, що неприємно вразив окупантів. Водночас через зміну ситуації на Південному фронті наші оборонці очікують зміни характеру боїв, адже воюватимуть віднині на новій місцевості.

Українські Національні Новини

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