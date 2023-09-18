Прорив ворожої лінії оборони у Бахмуті: далі вже зміниться сценарій бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Прорив оборони на Бахмутському напрямку став для ворога сюрпризом. Надалі наші оборонці очікують зміни характеру боїв, тому що це вже буде інша місцевість. Про це розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі «Ми - Україна», передає УНН.
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За словами керівника пресслужби Східного угруповання військ, ЗСУ прорвали лінію оборони ворога на Бахмутському напрямку і продовжують йти вперед
"Для противника явно це було неочікуваною ситуацією, такий успіх ЗСУ, тому подивимося, якими будуть їх подальші плани... Бахмут для них зараз є визначальною точкою", - розповів Євлаш
Голова пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що сценарій бойових дій зміниться, адже Силам оборони більше не треба вести міські бої за кожен дім чи поверх.
"Великих населених пунктів далі немає. Далі йдуть посадки і траса. В урбанізованій місцевості важче вести бойові дії. Це інший вид боротьби. Далі зміниться сценарій бойових дій", - зауважив він.
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