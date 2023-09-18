Сили оборони наступають на Бахмутському напрямку без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів - Міноборони

Цитата

"Наступ на Бахмутському напрямку здійснюється силами, якими ми обороняємось. Тобто без створення наступального угруповання, без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів", - написала Маляр у Telegram.

За її словами, на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщівки, Курдюмівки Донецької області.

"На цьому напрямку наші війська звільнили Андріївку та Кліщіівку. Але ворог намагається з усіх сил повернути втрачені позиції. Тож, наші бійці стримують там атаки ворога та закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначила Маляр.

Доповнення

Українські війська минулого тижня звільнили 2 кв. км біля Бахмута.