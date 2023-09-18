Силы обороны наступают на Бахмутском направлении без применения дополнительных ресурсов и материальных средств - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украинские войска продвигаются на Бахмутском направлении без создания наступательной группировки, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.
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"Наступление на Бахмутском направлении осуществляется силами, которыми мы обороняемся. То есть без создания наступательной группировки, без применения дополнительных ресурсов и материальных средств", - написала Маляр в Telegram.
По ее словам, на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Клищевки, Курдюмовки Донецкой области.
"На этом направлении наши войска освободили Андреевку и Клищеевку. Но враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции. Поэтому, наши бойцы сдерживают там атаки врага и закрепляются на достигнутых рубежах", - отметила Маляр.
Дополнение
Украинские войска на прошлой неделе освободили 2 кв. км возле Бахмута.