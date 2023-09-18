Сили оборони за тиждень звільнили 2 кв. км біля Бахмута - Маляр

Деталі

За словами Маляр, за минулий тиждень Сили оборони України звільнили під Бахмутом 2 кв. км території.

Усього з початку українського наступу, як повідомляється, в цьому районі звільнено 51 кв. км.

Доповнення

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські військові успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.