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Сили оборони за тиждень звільнили 2 кв. км біля Бахмута - Маляр

Сили оборони за тиждень звільнили 2 кв. км біля Бахмута - Маляр

Київ • УНН

 • 142276 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Українські війська минулого тижня звільнили 2 кв. км біля Бахмута. Про це заявила у понеділок заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center, пише УНН.

Деталі

За словами Маляр, за минулий тиждень Сили оборони України звільнили під Бахмутом 2 кв. км території.

Усього з початку українського наступу, як повідомляється, в цьому районі звільнено 51 кв. км.

Доповнення

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські військові успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.

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