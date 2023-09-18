Сили оборони за тиждень звільнили 2 кв. км біля Бахмута - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Українські війська минулого тижня звільнили 2 кв. км біля Бахмута. Про це заявила у понеділок заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center, пише УНН.
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За словами Маляр, за минулий тиждень Сили оборони України звільнили під Бахмутом 2 кв. км території.
Усього з початку українського наступу, як повідомляється, в цьому районі звільнено 51 кв. км.
Доповнення
Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські військові успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.