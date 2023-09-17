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Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори на Донеччині - Генштаб

Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори на Донеччині - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські військові успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області, повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні, пише УНН.

Цитата

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території", - йдеться у повідомленні. 

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Дружба, Залізне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили майже 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області, де не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли противника. Під вогнем окупантів перебували такі населені пункти як Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Доповнення

Як також повідомив Генштаб ЗСУ, на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Також тут завдав авіаційного удару. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Терни, Торське Сіверськ, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Зарічне, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Веселе Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гірки, Павлівка, Попівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Галаганівка, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Волфине, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області та Івашки, Козача Лопань, Нестерне, Кам'янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Надії Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вербового, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Одрадокам'янки та Миколаївки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Нововоронцовка, Качкарівка, Берислав, Львове та Кізомис Херсонської області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Звільнення Кліщіївки підтвердили командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський та Офіс Президента

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