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Силы обороны за неделю освободили 2 кв. км возле Бахмута - Маляр

Силы обороны за неделю освободили 2 кв. км возле Бахмута - Маляр

Киев • УНН

 • 142276 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украинские войска на прошлой неделе освободили 2 кв. км возле Бахмута. Об этом заявила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center, пишет УНН.

Детали

По словам Маляр, за прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили под Бахмутом 2 кв. км территории.

Всего с начала украинского наступления, как сообщается, в этом районе освобожден 51 кв. км.

Дополнение

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Украинские военные успешно отбили 5 атак противника в районе Клещеевки и Белой Горы Донецкой области.

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