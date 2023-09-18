Силы обороны за неделю освободили 2 кв. км возле Бахмута - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украинские войска на прошлой неделе освободили 2 кв. км возле Бахмута. Об этом заявила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center, пишет УНН.
Детали
По словам Маляр, за прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили под Бахмутом 2 кв. км территории.
Всего с начала украинского наступления, как сообщается, в этом районе освобожден 51 кв. км.
Дополнение
Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Украинские военные успешно отбили 5 атак противника в районе Клещеевки и Белой Горы Донецкой области.