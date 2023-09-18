Прорыв вражеской линии обороны в Бахмуте: дальше уже изменится сценарий боевых действий

Детали

По словам руководителя пресс-службы Восточной группировки войск, ВСУ прорвали линию обороны врага на Бахмутском направлении и продолжают идти вперед.

"Для противника явно это было неожиданной ситуацией, такой успех ВСУ, поэтому посмотрим, какими будут их дальнейшие планы... Бахмут для них сейчас является определяющей точкой", - рассказал Евлаш

Глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ отметил, что сценарий боевых действий изменится, ведь Силам обороны больше не надо вести городские бои за каждый дом или этаж.

"Крупных населенных пунктов дальше нет. Дальше идут посадки и трасса. В урбанизированной местности труднее вести боевые действия. Это другой вид борьбы. Дальше изменится сценарий боевых действий", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы обороны наступают на Бахмутском направлении без применения дополнительных ресурсов и материальных средств - Минобороны