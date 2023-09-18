Український прапор замайорів над звільненою Андріївкою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ підняли прапор над нещодавно звільненою від окупантів Андріївкою на Донеччині. Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю 3 ОШБр у Facebook, пише УНН.
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Повідомляється, що селище, хоч і було звільнено бійцями 3 ОШБр, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його.
“Попри це, здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ”, - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що задачу виконали бійці 2-го механізованого батальйону.
Нагадаємо
15 вересня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначалося, що українські Сили оборони повернули Андріївку, що на Донеччині, під свій контроль.
Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону розповів про деталі деокупації Андрівки на Донеччині, зазначивши, що наразі від селища майже нічого не залишилось, воно зруйноване через російські обстріли.