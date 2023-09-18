Украинский флаг взвился над освобожденной Андреевкой

Детали

Сообщается, что поселок, хоть и был освобожден бойцами 3 ОШБр, но теперь находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его.

“Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно — это означает, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что задачу выполнили бойцы 2-го механизированного батальона.

Напомним

15 сентября в утренней сводке Генштаба ВСУ отмечалось, что украинские Силы обороны вернули Андреевку, что в Донецкой области, под свой контроль.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона рассказал о деталях деоккупации Андреевки в Донецкой области, отметив, что сейчас от поселка почти ничего не осталось, он разрушен из-за российских обстрелов.