Залужный о Монастырском и Енине, которые погибли в авиакатастрофе в Броварах: "Во многом благодаря им врагу не удалось реализовать своих планов"

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в годовщину авикатастрофы в Броварах отметил, что в тот день Украина потеряла преданных профессиональных людей. И во многом именно благодаря им россии не удалось реализовать своих планов, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Залужного.

Детали

Залужный отметил, что прошел год со дня трагической гибели бывшего главы МВД Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина, работников ведомства, экипажа и гражданских лиц на месте катастрофы.

Мы потеряли профессиональных людей, преданных Украине. Денис и Евгений с первых дней российского полномасштабного вторжения продемонстрировали смелость, быструю реакцию и полное понимание ситуации. Во многом именно благодаря им врагу не удалось реализовать свои планы. Вечная память погибшим в авиакатастрофе 18 января 2023 года - написал Залужный.

Напомним

Сегодня министр внутренних дел Украины Игорь Клименко почтил память жертв авиакатастрофы в Броварах, которая произошла год назад и унесла жизни сотрудников МВД и гражданских лиц.