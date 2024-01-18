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Залужный о Монастырском и Енине, которые погибли в авиакатастрофе в Броварах: "Во многом благодаря им врагу не удалось реализовать своих планов"

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 13:13  •  16875 просмотра

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В годовщину авиакатастрофы в Броварах главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный почтил память бывших министров внутренних дел Дениса Монастырского и Евгения Енина. Залужный отметил их усилия, благодаря которым удалось сорвать планы россии.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в годовщину авикатастрофы в Броварах отметил, что в тот день Украина потеряла преданных профессиональных людей. И во многом именно благодаря им россии не удалось реализовать своих планов, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Залужного.

Детали 

Залужный отметил, что прошел год со дня трагической гибели бывшего главы МВД Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина, работников ведомства, экипажа и гражданских лиц на месте катастрофы. 

Мы потеряли профессиональных людей, преданных Украине. Денис и Евгений с первых дней российского полномасштабного вторжения продемонстрировали смелость, быструю реакцию и полное понимание ситуации. Во многом именно благодаря им врагу не удалось реализовать свои планы. Вечная память погибшим в авиакатастрофе 18 января 2023 года

- написал Залужный.

Напомним 

Сегодня министр внутренних дел Украины Игорь Клименко почтил память жертв авиакатастрофы в Броварах, которая произошла год назад и унесла жизни сотрудников МВД и гражданских лиц. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Залужний про Монастирського та Єніна, які загинули в авіатрощі в Броварах: "Багато в чому завдяки їм ворогу не вдалося реалізувати своїх планів"
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В годовщину авиакатастрофы в Броварах главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный почтил память бывших министров внутренних дел Дениса Монастырского и Евгения Енина. Залужный отметил их усилия, благодаря которым удалось сорвать планы россии.

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