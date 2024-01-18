Залужний про Монастирського та Єніна, які загинули в авіатрощі в Броварах: "Багато в чому завдяки їм ворогу не вдалося реалізувати своїх планів"

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у роковини авікатастрофи в Броварах наголосив, що в той день Україна втратила відданих професійних людей. І багато в чому саме завдяки їм росії не вдалося реалізувати своїх планів, повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Залужного.

Деталі

Залужний наголосив, що минув рік від дня трагічної загибелі колишнього очільника МВС Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна, працівників відомства, екіпажу та цивільних осіб на місці катастрофи.

Ми втратили професійних людей, відданих Україні. Денис та Євген із перших днів російського повномасштабного вторгнення продемонстрували сміливість, швидку реакцію та повне розуміння ситуації. Багато в чому саме завдяки їм ворогу не вдалося реалізувати своїх планів. Вічна памʼять загиблим у авіакатастрофі 18 січня 2023 року