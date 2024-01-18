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Залужний про Монастирського та Єніна, які загинули в авіатрощі в Броварах: "Багато в чому завдяки їм ворогу не вдалося реалізувати своїх планів"

Залужний про Монастирського та Єніна, які загинули в авіатрощі в Броварах: "Багато в чому завдяки їм ворогу не вдалося реалізувати своїх планів"

Київ • УНН

 • 25455 перегляди

У річницю авіакатастрофи в Броварах головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вшанував пам'ять колишніх міністрів внутрішніх справ Дениса Монастирського та Євгена Єніна. Залужний відзначив їхні зусилля, завдяки яким вдалося зірвати плани росії.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у роковини авікатастрофи в Броварах наголосив, що в той день Україна втратила відданих професійних людей. І багато в чому саме завдяки їм росії не вдалося реалізувати своїх планів, повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Залужного. 

Деталі 

Залужний наголосив, що минув рік від дня трагічної загибелі колишнього очільника МВС Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна, працівників відомства, екіпажу та цивільних осіб на місці катастрофи. 

Ми втратили професійних людей, відданих Україні. Денис та Євген із перших днів російського повномасштабного вторгнення продемонстрували сміливість, швидку реакцію та повне розуміння ситуації. Багато в чому саме завдяки їм ворогу не вдалося реалізувати своїх планів. Вічна памʼять загиблим у авіакатастрофі 18 січня 2023 року

- написав Залужний.

Нагадаємо 

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Броварах, яка сталася рік тому і забрала життя співробітників МВС та цивільних осіб. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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