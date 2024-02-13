Залог в более 120 тыс. гривен и электронный браслет: суд избрал меру пресечения иеродиакону УПЦ МП Музычуку
Киев • УНН
Суд назначил залог и электронный браслет для монаха, которого подозревают в оправдании вторжения россии в Украину. Адвокаты Музычука сообщили, что будут обжаловать решение судьи Соломенского районного суда.
Соломенский районный суд Киева сегодня, 13 февраля, избрал меру пресечения иеродиакону Павлу Музычуку. Его подозревают в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии рф против Украины, глорификации ее участников, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Павлу Музычуку суд избрал меру пресечения в виде залога на более 120 тысяч гривен (40 минимальных доходов граждан) и ношение электронного браслета.
Также суд обязал подозреваемого прибывать к следственному прокурору по требованию, сообщать об изменении места своего проживания и работы, не выезжать из Киева без разрешения следственного прокурора или суда, воздержаться от общения со свидетелями и сдать на хранение документы, которые дают право выезжать за границу.
Адвокаты Музычука сообщили, что будут обжаловать решение судьи Соломенского районного суда. Будут ходатайствовать о мере пресечения в виде личного обязательства.
Напомним
9 февраля стало известно, что СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре.
Позже в Офисе генерального прокурора сообщили, что послушнику Киево-Печерской лавры сообщено о подозрении в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников по ч.1 ст.436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Залог в более 120 тыс. гривен и электронный браслет: суд избрал меру пресечения иеродиакону УПЦ МП Музычуку
Суд назначил залог и электронный браслет для монаха, которого подозревают в оправдании вторжения россии в Украину. Адвокаты Музычука сообщили, что будут обжаловать решение судьи Соломенского районного суда.
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