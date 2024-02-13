Застава в понад 120 тис. гривень та електронний браслет: суд обрав запобіжний захід ієродиякону УПЦ МП Музичуку

Солом'янський районний суд Києва сьогодні, 13 лютого, обрав запобіжний захід ієродиякону Павлу Музичуку. Його підозрюють у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Павлу Музичуку суд обрав запобіжний захід у вигляді застави на понад 120 тисяч гривень (40 мінімальних доходів громадян) та носіння електронного браслета.

Також суд зобов'язав підозрюваного прибувати до слідчого прокурора за вимогою, повідомляти про зміну місця свого проживання та роботи, не виїжджати з Києва без дозволу слідчого прокурора або суду, утриматися від спілкування зі свідками та здати на зберігання документи, які надають право виїжджати за кордон.

Адвокати Музичука повідомили, що оскаржуватимуть рішення судді Солом'янського районного суду. Клопотатимуть про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо

9 лютого стало відомо, що СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі.

Пізніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що послушнику Києво-Печерської лаври повідомлено про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників за ч.1 ст.436-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.