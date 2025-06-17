Закупки — стратегический партнер для бизнеса: в Киеве состоится MHP Procurement Conference 2025 17 июня 2025

Для МХП важно делать успешным бизнес вокруг себя, помогая развиваться сотням бизнес-партнеров и делать больший вклад в экономику Украины.

Именно поэтому глобальной целью конференции является усиление украинского бизнеса через повышение эффективности закупок всей страны.

Среди спикеров конференции топ-эксперты компаний МХП, KSE, ДТЭК, ЕБРР, ДОТ (Государственный оператор тыла) и других.

После успешного мероприятия в 2024 году, который собрал более 150 участников, конференция возвращается с новым масштабом и еще большим фокусом на трансформацию закупочных процессов в бизнесе.

Тема конференции — "Закупки — стратегический партнер для бизнеса" — подчеркивает эволюцию функции закупок, которая от операционной роли перешла к важной части стратегического управления и способствует повышению эффективности, устойчивости и конкурентоспособности компаний.

В программе MHP Procurement Conference 2025:

• мировые тренды закупок на ближайшие 3-5 лет;

• адаптированные стратегии закупок в условиях войны;

• практические кейсы ведущих украинских компаний;

• панельные дискуссии на темы безопасности, финансов, поиска талантов и роль закупок как драйвера бизнеса;

В фокусе обсуждений — то, как компании адаптируют закупочные процессы к современным вызовам, формируют эффективные команды и выстраивают проактивный подход в сфере закупок.

"Наша цель — показать, что эффективно организованный процесс закупок способен создавать дополнительную ценность для бизнеса. Мы поделимся собственными наработками и практическим опытом, который будет способствовать развитию и масштабированию закупочных функций в компаниях", — отмечает Дмитрий Пташник, директор департамента закупок МХП.

Как и в прошлом году, все средства, собранные с продажи билетов, будут направлены на помощь военным в борьбе с врагом.

Программа мероприятия и регистрация по ссылке.

Справка об организаторе мероприятия

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий.

Имеет производственные мощности в Украине и Юго-Восточной Европе.

Объединяет более 36 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в список лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира.

Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины.

Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2024 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Также в МХП работает Кулинарный центр.

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП – Громаді" компания развивает громады. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "‎МХП Громаді". Основатель и CEO МХП — украинский бизнесмен Юрий Косюк.