Закупівлі - стратегічний партнер для бізнесу: у Києві відбудеться MHP Procurement Conference 2025 17 червня 2025

Для МХП важливо робити успішним бізнес навколо себе, допомагаючи розвиватися сотням бізнес-партнерів і робити більший внесок в економіку України.

Саме тому глобальною метою конференції є посилення українського бізнесу через підвищення ефективності закупівель всієї країни.

Серед спікерів конференції топексперти компаній МХП, KSE, ДТЕК, ЄБРР, ДОТ (Державний оператор тилу) та інших.

Після успішного заходу у 2024 році, який зібрав понад 150 учасників, конференція повертається з новим масштабом і ще більшим фокусом на трансформацію закупівельних процесів у бізнесі.

Тема конференції — "Закупівлі — стратегічний партнер для бізнесу" — наголошує на еволюції функції закупівель, яка від операційної ролі перейшла до важливої частини стратегічного управління і сприяє підвищенню ефективності, стійкості та конкурентоспроможності компаній.

У програмі MHP Procurement Conference 2025:

• світові тренди закупівель на найближчі 3-5 років;

• адаптовані стратегії закупівель в умовах війни;

• практичні кейси провідних українських компаній;

• панельні дискусії на теми безпеки, фінансів, пошуку талантів і роль закупівель як драйвера бізнесу;

У фокусі обговорень — те, як компанії адаптують закупівельні процеси до сучасних викликів, формують ефективні команди та вибудовують проактивний підхід у сфері закупівель.

"Наша мета — показати, що ефективно організований процес закупівель здатен створювати додаткову цінність для бізнесу. Ми поділимося власними напрацюваннями та практичним досвідом, який сприятиме розвитку й масштабуванню закупівельних функцій у компаніях", — зазначає Дмитро Пташник, директор департаменту закупівель МХП.

Як і минулого року, всі кошти, зібрані з продажу квитків, будуть спрямовані на допомогу військовим у боротьбі з ворогом.

Програма заходу та реєстрація за посиланням.

Довідка про організатора заходу

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій.

Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі.

Об'єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить до списку кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу.

Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України.

Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2024 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Також у МХП працює Кулінарний центр.

Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП – Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "‎МХП Поруч". Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.