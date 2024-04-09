Закупка оружия для ВСУ по завышенным ценам: НАБУ провело обыски в Украине и Польше

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков на территории Украины и Польши по делу о закупке вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Об этом со ссылкой на заявление НАБУ, пишет УНН.

Детали

9 апреля 2024 года на территории Украины и Республики Польша проведены обыски в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 - феврале 2023 гг - заявили в ведомстве.

Следователи НАБУ исследуют цепочку поставки иностранного вооружения и проверяют информацию о возможном искусственном завышении его стоимости из-за участия компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины.

В НАБУ подчеркивают, что собранные доказательства будут использованы детективами для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. Сейчас расследование продолжается.

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Дополнение

Также в бюро отметили, что действующее руководство Министерства обороны активно способствует Национальному бюро в расследовании уголовного производства

Отдельно в НАБУ пояснили, что обыски на территории Республики Польша возможны благодаря сотрудничеству украинских правоохранителей с Отделом по борьбе с криминальным террором и убийствами Столичного управления полиции Республики Польша в рамках механизма международной правовой помощи.

Напомним

Министерство обороны Украины и Бюро экономической безопасности согласовали алгоритм обмена информацией и передачи материалов внутреннего аудита для противодействия коррупции в оборонном секторе, что является вопросом национальной безопасности.