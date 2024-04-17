Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн: дело передали в суд

Бывший заместитель министра обороны, руководитель Департамента госзакупок МОУ, а также начальник Центрального управления контроля качества, которые закупили некачественную амуницию для военных, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Работники ГБР завершили расследование в отношении бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны Украины, которые закупали некачественную амуницию для военных. Действия злоумышленников угрожали жизни и здоровью наших защитников и нанесли многомиллионные убытки государству. Обвинительный акт направлен в суд, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается. что бывшие заместитель министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, в.и.о. начальника Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов, а также в.и.о. начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Украины подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ, что повлекло тяжкие последствия на 1,4 млрд гривен и в растрате более 222 млн грн.

Экс-заместитель министра обороны, в частности, лоббировал заключение договоров о поставках вещевого имущества для военных: бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины по завышенным ценам и низкого качества на общую сумму более 1,4 млрд грн. Все договоры заключались при условии полной предоплаты.

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Во втором эпизоде фигуранты заказали за рубежом средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. При этом была осуществлена стопроцентная предоплата и нарушена определенная инструкцией Министерства процедура осуществления контроля за качеством товара. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни.

При содействии Государственной аудиторской службы Украины бывшим должностным лицам было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Справочно

В прошлом году СБУ объявила бывшему заместителю министра обороны и экскерующему Департамента государственных закупок подозрение в причастности к хищению бюджетных средств на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, выполняющих боевые задания на фронте.

Речь идет об эксзаместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове и эксдиректоре департамента закупок Министерства обороны Богдане Хмельницком.

Напомним

Перед судом предстанут экс-чиновники за незаконную передачу в частную собственность земель министерства обороны, из-за чего государство понесло убытки в более чем 36 миллионов гривен.