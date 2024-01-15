Завдали збитки у понад 36 млн грн: експосадовців судитимуть за незаконну передачу у приватну власність земель Міноборони

Перед судом постануть екпосадовці за незаконну передачу у приватну власність земель міністерства оборони, це що держава зазнала збитків у понад 36 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Поліцейські викрили злочинну схему незаконного заволодіння земельними ділянками Міноборони площею 19 га під Києвом, які були призначені під розташування військової частини - йдеться у повідомленні Нацполіції.

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Реалізували оборудку ексголова однієї з сільрад Київської області та його спільники — депутати місцевої сільради та інженер-землевпорядник.

Як повідомляється, у 2016 - 2017 роках в рамках чергової сесії вони ухвалили ряд незаконних рішень, які призвели до вилучення землі із власності Міноборони на користь 35 підконтрольних їм осіб.

Сума збитків державі становила понад 36 мільйонів гривень.

Наразі всім фігурантам вручено обвинувальні акти, вказали в Нацполіції.

Нагадаємо

У грудні минулого року міністерство оборони України через суд повернуло земельну ділянку площею 10 гектарів у Києві вартістю 100 мільйонів гривень після її незаконного відчуження у 2016 році.