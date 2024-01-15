Нанесли ущерб в более 36 млн грн: экс-чиновников будут судить за незаконную передачу в частную собственность земель Минобороны

Перед судом предстанут экс-чиновники за незаконную передачу в частную собственность земель министерства обороны, из-за чего государство понесло убытки в более чем 36 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Полицейские разоблачили преступную схему незаконного завладения земельными участками Минобороны площадью 19 га под Киевом, которые были предназначены под расположение воинской части - говорится в сообщении Нацполиции.

Детали

Реализовали сделку экс-глава одного из сельсоветов Киевской области и его сообщники - депутаты местного сельсовета и инженер-землеустроитель.

Как сообщается, в 2016 - 2017 годах в рамках очередной сессии они приняли ряд незаконных решений, которые привели к изъятию земли из собственности Минобороны в пользу 35 подконтрольных им лиц.

Сумма убытков государству составила более 36 миллионов гривен.

Сейчас всем фигурантам вручены обвинительные акты, указали в Нацполиции.

Напомним,

В декабре прошлого года министерство обороны Украины через суд вернуло земельный участок площадью 10 гектаров в Киеве стоимостью 100 миллионов гривен после его незаконного отчуждения в 2016 году.