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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 11:08  •  26680 просмотра

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Политолог Игорь Рейтерович подчеркивает необходимость проведения открытого конкурса на должность директора ФГВФЛ, как требует МВФ. Эксперт считает, что Украина получит кредит МВФ, если выполнит стандартные условия.

Конкурс на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц должен быть открытым, ведь сейчас нет целесообразности проводить его в закрытом режиме. Кроме того, прозрачной процедуры назначения требует Международный валютный фонд. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович.

Контекст

В сентябре в Украине начнет работу миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования. Экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Одним из пунктов документа является разработка процедуры и проведение весной 2025 года конкурса на должность главы ФГВФЛ.

По поводу открытых конкурсов на ФГВФЛ и т.д., здесь такой момент, что ограничения были введены в связи с действием правового режима военного положения. Некоторые такие конкурсы, мол, не целесообразно проводить, поскольку есть определенные вопросы с точки зрения безопасности во время войны. Думаю, что мы как раз это исправим, поскольку в Офисе президента этот вопрос рассматривали и решили по крайней мере в отдельных сферах к открытым конкурсам вернуться. На сколько успеют это сделать - сложно сказать, но убежден, что определенные шаги и назначения будут. И этого будет достаточно для МВФ, чтобы понять, что процесс пошел и, соответственно, они могут деньги дальше выделять

 - отметил Рейтерович.

По его словам, кроме открытого и прозрачного конкурса на главу Фонда гарантирования вкладов, МВФ также требует от Украины выполнения ряда стандартных условий. В частности, речь идет о сбалансировании государственного бюджета, улучшении финансового контроля, финансового мониторинга.

Верховная Рада со своей стороны практически все необходимые изменения в действующее законодательство внесла, поскольку этот вопрос еще раньше поднимался. Поэтому с нормативно правовой точки зрения к нам особо вопросов нет. Думаю, что мы без больших проблем получим этот кредит, если какие-то экстраординарные вещи только не произойдут, связанные с какими-то коррупционными проявлениями, или чем-то таким. Поскольку есть политическое понимание необходимости этой поддержки Украины

- отметил Рейтерович.

Напомним,

После увольнения Светланы Рекрут с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов обязанности главы исполняет ее заместитель Ольга Билай. По данным СМИ, несмотря на требования МВФ, Административный совет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Сейчас рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого журналисты называют главным претендентом на этот пост. 

По данным СМИ, Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Лилия Подоляк

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