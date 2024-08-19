Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
Киев • УНН
Политолог Игорь Рейтерович подчеркивает необходимость проведения открытого конкурса на должность директора ФГВФЛ, как требует МВФ. Эксперт считает, что Украина получит кредит МВФ, если выполнит стандартные условия.
Конкурс на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц должен быть открытым, ведь сейчас нет целесообразности проводить его в закрытом режиме. Кроме того, прозрачной процедуры назначения требует Международный валютный фонд. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович.
Контекст
В сентябре в Украине начнет работу миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования. Экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Одним из пунктов документа является разработка процедуры и проведение весной 2025 года конкурса на должность главы ФГВФЛ.
По поводу открытых конкурсов на ФГВФЛ и т.д., здесь такой момент, что ограничения были введены в связи с действием правового режима военного положения. Некоторые такие конкурсы, мол, не целесообразно проводить, поскольку есть определенные вопросы с точки зрения безопасности во время войны. Думаю, что мы как раз это исправим, поскольку в Офисе президента этот вопрос рассматривали и решили по крайней мере в отдельных сферах к открытым конкурсам вернуться. На сколько успеют это сделать - сложно сказать, но убежден, что определенные шаги и назначения будут. И этого будет достаточно для МВФ, чтобы понять, что процесс пошел и, соответственно, они могут деньги дальше выделять
По его словам, кроме открытого и прозрачного конкурса на главу Фонда гарантирования вкладов, МВФ также требует от Украины выполнения ряда стандартных условий. В частности, речь идет о сбалансировании государственного бюджета, улучшении финансового контроля, финансового мониторинга.
Верховная Рада со своей стороны практически все необходимые изменения в действующее законодательство внесла, поскольку этот вопрос еще раньше поднимался. Поэтому с нормативно правовой точки зрения к нам особо вопросов нет. Думаю, что мы без больших проблем получим этот кредит, если какие-то экстраординарные вещи только не произойдут, связанные с какими-то коррупционными проявлениями, или чем-то таким. Поскольку есть политическое понимание необходимости этой поддержки Украины
Напомним,
После увольнения Светланы Рекрут с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов обязанности главы исполняет ее заместитель Ольга Билай. По данным СМИ, несмотря на требования МВФ, Административный совет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Сейчас рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого журналисты называют главным претендентом на этот пост.
По данным СМИ, Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.