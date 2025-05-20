Заковывали сына в цепь, а потом подожгли: на Закарпатье суд вынес приговор родителям за смертельное "наказание"

В селе Серное в Закарпатской области суд вынес приговор супругам за смерть 10-летнего сына в мае прошлого года. Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, передает УНН.

Детали

По приведенной информации, 13 мая 2024 года 31-летняя мать и ее 35-летний сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили "наказать" ребенка за якобы кражу телефона и денег.

Сожитель, по приведенным данным, привязал мальчика металлической цепью за шею к столбу, зафиксировав его навесным замком, передав ключ матери. Через 10-15 минут ребенка освободили, однако на этом издевательства не завершились.

По указанной информации, женщина, продолжая "воспитательную беседу", облила сына горючей жидкостью из бутылки (с ее слов – не зная, что это был бензин). В этот момент рядом сидел сожитель с зажигалкой, а уже через несколько минут мальчик вспыхнул.

Родители попытались самостоятельно потушить огонь. После нескольких часов промедления медиков таки вызвали. Ребенка с 80% ожогов тела доставили в реанимацию, где через несколько дней мальчик умер.

Во время слушания дела мать частично признала вину – в разрешении посадить ребенка на цепь и несвоевременном вызове скорой помощи. Она заявила, что не знала об опасности жидкости, которой облила сына.

Приговор суда

Однако суд признал и ее, и сожителя виновными в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, и в оставлении ребенка в опасности (ч. 2 ст. 121 и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины).

15 мая 2025 года обоим обвиняемым назначено по 9 лет лишения свободы. Решение может быть обжаловано в Закарпатском апелляционном суде в течение 30 дней.

Напомним

В мае 2024 года на Закарпатье полиция начала расследование по факту гибели 10-летнего мальчика из села Серное. Правоохранители сообщили о подозрении 33-летнему мужчине, который, по версии следствия, после ссоры с сожительницей умышленно поджег одежду ее 10-летнего сына, причинив ожоги, которые привели к смерти ребенка.

Ранее УНН писал, что в селе Белки 70-летний мужчина подозревается в содержании 68-летней жены на цепи в течение 10 дней. Полиция освободила женщину и открыла уголовное производство.