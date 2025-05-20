Заковували сина в ланцюг, а згодом підпалили: на Закарпатті суд виніс вирок батькам за смертельне "покарання"

У селі Серне на Закарпатті суд виніс вирок подружжю за смерть 10-річного сина у травні минулого року. Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, передає УНН.

Деталі

За наведеною інформацією, 13 травня 2024 року 31-річна мати та її 35-річний співмешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішили "покарати" дитину за нібито крадіжку телефону та грошей.

Співмешканець, за наведеними даними, прив’язав хлопчика металевим ланцюгом за шию до стовпа, зафіксувавши його навісним замком, передавши ключ матері. Через 10-15 хвилин дитину звільнили, однак на цьому знущання не завершилися.

За вказаною інформацією, жінка, продовжуючи "виховну бесіду", облила сина горючою рідиною з пляшки (з її слів – не знаючи, що це був бензин). У цей момент поруч сидів співмешканець із запальничкою, а вже за кілька хвилин хлопчик спалахнув.

Батьки спробували самостійно загасити вогонь. Після кількох годин зволікання медиків таки викликали. Дитину із 80% опіків тіла доставили до реанімації, де за кілька днів хлопчик помер.

Під час слухання справи мати частково визнала провину – у дозволі посадити дитину на ланцюг та несвоєчасному виклику швидкої допомоги. Вона заявила, що не знала про небезпеку рідини, якою облила сина.

Вирок суду

Однак суд визнав і її, і співмешканця винними у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та у залишенні дитини в небезпеці (ч. 2 ст. 121 та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України).

15 травня 2025 року обом обвинуваченим призначено по 9 років позбавлення волі. Рішення може бути оскаржене у Закарпатському апеляційному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо

У травні 2024 року на Закарпатті поліція розпочала розслідування щодо загибелі 10-річного хлопчика з села Серне. Правоохоронці повідомили про підозру 33-річному чоловіку, який, за версією слідства, після сварки зі співмешканкою навмисно підпалив одяг її 10-річного сина, спричинивши опіки, які призвели до смерті дитини.

Раніше УНН писав, що у селі Білки 70-річний чоловік підозрюється в утриманні 68-річної дружини на ланцюгу протягом 10 днів. Поліція звільнила жінку та відкрила кримінальне провадження.