Законопроект о военной полиции: член комитета ВР рассказал детали и на каком этапе разработка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сейчас разработка законопроекта о военной полиции Украины находится на этапе подготовки к рассмотрению его на заседании правоохранительного комитета. Об этом в комментарии УНН рассказал член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины Владимир Арешонков.
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“Неизвестно когда (завершится разработка — ред.), мы работаем над ним совместно с представителями Офиса Генерального прокурора, другими правоохранительными органами, потому что тема очень важная, пока что в работе этот законопроект. Он не на первых этапах (разработки — ред.). Мы обсуждаем сейчас его содержание. Мы в процессе подготовки к рассмотрению его на заседании Комитета”, — рассказал Арешонков.
Детали
На вопрос, как повлияет законопроект о военной полиции на Военную службу правопорядка, Арешонков ответил: “Военная служба правопорядка выполняет свои функции и будет выполнять, а военная полиция будет выполнять вопросы надзора сопровождения расследований, тех преступлений и правонарушений, которые совершаются, или будут совершаться военными, или на тех территориях, где проходят боевые действия, или тех территориях, где присутствуют военные и тому подобное. У военной службы правопорядка свои функции и она их будет выполнять”.
Он отметил, что обсуждение этого законопроекта более детально возможно, когда выйдут на проработанный вариант законопроекта.
Дополнение
Специалисты Минобороны Украины участвуют в разработке законопроекта о военной полиции Украины.