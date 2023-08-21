Законопроект о военной полиции: член комитета ВР рассказал детали и на каком этапе разработка

Цитата

“Неизвестно когда (завершится разработка — ред.), мы работаем над ним совместно с представителями Офиса Генерального прокурора, другими правоохранительными органами, потому что тема очень важная, пока что в работе этот законопроект. Он не на первых этапах (разработки — ред.). Мы обсуждаем сейчас его содержание. Мы в процессе подготовки к рассмотрению его на заседании Комитета”, — рассказал Арешонков.

Детали

На вопрос, как повлияет законопроект о военной полиции на Военную службу правопорядка, Арешонков ответил: “Военная служба правопорядка выполняет свои функции и будет выполнять, а военная полиция будет выполнять вопросы надзора сопровождения расследований, тех преступлений и правонарушений, которые совершаются, или будут совершаться военными, или на тех территориях, где проходят боевые действия, или тех территориях, где присутствуют военные и тому подобное. У военной службы правопорядка свои функции и она их будет выполнять”.

Он отметил, что обсуждение этого законопроекта более детально возможно, когда выйдут на проработанный вариант законопроекта.

Дополнение

Специалисты Минобороны Украины участвуют в разработке законопроекта о военной полиции Украины.