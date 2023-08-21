В Україні розробляють законодавство про військову поліцію: у Міноборони розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Спеціалісти Міноборони України беруть участь у розробці законопроєкту про військову поліцію України, повідомили у понеділок в оборонному відомстві, пише УНН.
Деталі
"На базі комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція", - вказали у МОУ.
"Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження", - повідомили у Міноборони.
Що таке військова поліція
Як зазначається, військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.
Орган буде утворено на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій), розповіли у Міноборони.
Мета і завдання
Мета - підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, ДССТ.
Серед основних завдань:
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- правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів
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- оперативно-розшукова діяльність
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- спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ
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- забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ
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- захист прав військовослужбовців
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- захист державного майна
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- виконання покарань
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Як вказано, передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.