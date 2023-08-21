В Украине разрабатывают законодательство о военной полиции: в Минобороны рассказали детали

Детали

"На базе комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности функционирует рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция", - указали в МОУ.

"Сейчас законопроект проходит процедуру согласования", - сообщили в Минобороны.

Что такое военная полиция

Как отмечается, военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.

Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий), рассказали в Минобороны.

Цель и задания

Цель - поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГССТ.

Среди основных задач:



правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов



оперативно-розыскная деятельность



специальная превенция в ВСУ, ДССТ



обеспечение правопорядка, воинской дисциплины в ВСУ, ДССТ



защита прав военнослужащих



защита государственного имущества



исполнение наказаний



Как указано, предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.