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В Украине разрабатывают законодательство о военной полиции: в Минобороны рассказали детали

Киев • УНН

 • 985950 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Специалисты Минобороны Украины участвуют в разработке законопроекта о военной полиции Украины, сообщили в понедельник в оборонном ведомстве, пишет УНН.

Детали

"На базе комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности функционирует рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция", - указали в МОУ.

"Сейчас законопроект проходит процедуру согласования", - сообщили в Минобороны.

Что такое военная полиция

Как отмечается, военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.

Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий), рассказали в Минобороны.

Цель и задания

Цель - поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГССТ.

Среди основных задач:

  • правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов
  • оперативно-розыскная деятельность
  • специальная превенция в ВСУ, ДССТ
  • обеспечение правопорядка, воинской дисциплины в ВСУ, ДССТ
  • защита прав военнослужащих
  • защита государственного имущества
  • исполнение наказаний

Как указано, предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.

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