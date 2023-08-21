В Украине разрабатывают законодательство о военной полиции: в Минобороны рассказали детали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Специалисты Минобороны Украины участвуют в разработке законопроекта о военной полиции Украины, сообщили в понедельник в оборонном ведомстве, пишет УНН.
Детали
"На базе комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности функционирует рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция", - указали в МОУ.
"Сейчас законопроект проходит процедуру согласования", - сообщили в Минобороны.
Что такое военная полиция
Как отмечается, военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.
Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий), рассказали в Минобороны.
Цель и задания
Цель - поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГССТ.
Среди основных задач:
-
- правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов
-
- оперативно-розыскная деятельность
-
- специальная превенция в ВСУ, ДССТ
-
- обеспечение правопорядка, воинской дисциплины в ВСУ, ДССТ
-
- защита прав военнослужащих
-
- защита государственного имущества
-
- исполнение наказаний
-
Как указано, предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.