Законопроєкт про військову поліцію: член комітету ВР розповів деталі та на якому етапі розробка

Цитата

“Невідомо коли (завершиться розробка — ред.), ми працюємо над ним спільно з представниками Офісу Генерального прокурора, іншими правоохоронними органами, тому що тема дуже важлива, поки що в роботі цей законопроєкт. Він не на перших етапах (розробки — ред.). Ми обговорюємо зараз його зміст. Ми в процесі підготовки до розгляду його на засіданні Комітету”, — розповів Арешонков.

Деталі

На запитання, як вплине законопроєкт про військову поліцію на Військову службу правопорядку, Арешонков відповів: “Військова служба правопорядку виконує свої функції й буде виконувати, а військова поліція буде виконувати питання нагляду супроводження розслідувань, тих злочинів та правопорушень, які скоюються, або будуть скоюватися військовими, або на тих територіях, де проходять бойові дії, або тих територіях, де присутні військові тощо. У військової служби правопорядку свої функції і вона їх буде виконувати”.

Він зауважив, що обговорення цього законопроєкт більш детально можливе, коли вийдуть на опрацьований варіант законопроєкт.

Доповнення

Спеціалісти Міноборони України беруть участь у розробці законопроєкту про військову поліцію України.