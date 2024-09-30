Законопроект о бюджете рф предусматривает увеличение военных расходов на 30%

Правительство России представило на рассмотрение парламента проект бюджета на 2025 год, согласно которому расходы вырастут до 41,5 триллиона рублей. Передает УНН со ссылкой на Институт изучения войны и Bloomberg.

В понедельник правительство России представило в парламенте проект бюджета на 2025 год. Соответственно, в следующем году федеральные расходы вырастут. На войну в следующем году в рф планируется потратить 6,31% ВВП России, то есть более 13,5 триллиона рублей.

Федеральные расходы вырастут до 41,5 триллиона рублей. В минфине рф сообщили, что «значительные средства» будут выделены на оснащение вооруженных сил россии «необходимым вооружением и военной техникой, на компенсационные выплаты и на поддержку предприятий военно-промышленного комплекса».

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Сообщается, что кремль увеличит расходы на секретные статьи с 11,1 триллиона рублей (около 117 миллиардов долларов) в 2024 году до 12,9 триллиона рублей (около 136 миллиардов долларов) в 2025 году.

Напомним,

УНН со ссылкой Bloomberg передавал, что в 2025 году россия планирует увеличить оборонные расходы до 6,2% ВВП.

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