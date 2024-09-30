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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Законопроект о бюджете рф предусматривает увеличение военных расходов на 30%

Законопроект о бюджете рф предусматривает увеличение военных расходов на 30%

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 16:14  •  9246 просмотра

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Правительство России представило проект бюджета на 2025 год с расходами 41,5 трлн рублей. На войну планируется потратить 6,31% ВВП - более 13,5 трлн рублей, что на 30% больше чем в 2024 году.

Правительство России представило на рассмотрение парламента проект бюджета на 2025 год, согласно которому расходы вырастут до 41,5 триллиона рублей. Передает УНН со ссылкой на Институт изучения войны и Bloomberg.

В понедельник правительство России представило в парламенте проект бюджета на 2025 год. Соответственно, в следующем году федеральные расходы вырастут. На войну в следующем году в рф планируется потратить 6,31% ВВП России, то есть более 13,5 триллиона рублей.

Федеральные расходы вырастут до 41,5 триллиона рублей. В минфине рф сообщили, что «значительные средства» будут выделены на оснащение вооруженных сил россии «необходимым вооружением и военной техникой, на компенсационные выплаты и на поддержку предприятий военно-промышленного комплекса».

Когда украинцам представят План победы? Ермак дал ответ29 сентября 2024, 13:21 • 42630 просмотров

Сообщается, что кремль увеличит расходы на секретные статьи с 11,1 триллиона рублей (около 117 миллиардов долларов) в 2024 году до 12,9 триллиона рублей (около 136 миллиардов долларов) в 2025 году.

Напомним,

УНН со ссылкой Bloomberg передавал, что в 2025 году россия планирует увеличить оборонные расходы до 6,2% ВВП.

Атаковали каждый день: в сентябре россия запустила по Украине более тысячи триста «шахедов»30 сентября 2024, 15:23 • 7878 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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