Атаковали каждый день: в сентябре россия запустила по Украине более тысячи триста «шахедов»

В течение сентября, российские войска выпустили по Украине 1339 ударных БПЛА типа «шахед», из которых было сбито не менее 1107. Об этом пишет АрмияInform со ссылкой на отчеты Воздушных сил ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно статистике, этот сентябрь стал первым месяцем, когда россияне ежедневно атаковали Украину «шахедами».

В целом ВСУ сбили 1107 российских дронов, еще часть удалось придать средствами РЭБ

В среднем россияне запускали по 44 «шахеды» ежедневно. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября - 72. В сентябре не было ни одного дня без пусков «шахедов» - подытоживает АрмияИнформ.

Напомним,

В московской области ликвидирован полковник ВС рф алексей коломейцев, руководитель центра беспилотной авиации. Операцию провело местное движение сопротивления в координации с ГУР МО Украины.