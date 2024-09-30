Атакували кожного дня: у вересні росія запустила по Україні понад тисячу триста "шахедів"
Київ • УНН
У вересні російські війська щодня атакували Україну дронами-камікадзе, випустивши загалом 1339 "шахедів". Українські сили збили щонайменше 1107 ворожих БПЛА, в середньому по 44 щодня.
Протягом вересня, російські війська випустили по Україні 1339 ударних БПЛА типу "шахед", з яких було збито щонайменше 1107. Про це пише АрміяInform з посиланням на звіти Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
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Згідно зі статистикою, цей вересень став першим місяцем, коли росіяни щодня атакували Україну "шахедами".
Загалом ЗСУ збили 1107 російських дронів, ще частину вдалось придавати засобами РЕБ.
У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня — 72. У вересні не було жодного дня без пусків "шахедів"
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