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Атакували кожного дня: у вересні росія запустила по Україні понад тисячу триста "шахедів"

Атакували кожного дня: у вересні росія запустила по Україні понад тисячу триста "шахедів"

Київ • УНН

 • 14836 перегляди

У вересні російські війська щодня атакували Україну дронами-камікадзе, випустивши загалом 1339 "шахедів". Українські сили збили щонайменше 1107 ворожих БПЛА, в середньому по 44 щодня.

Протягом вересня, російські війська випустили по Україні 1339 ударних БПЛА типу "шахед", з яких було збито щонайменше 1107. Про це пише АрміяInform з посиланням на звіти Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Згідно зі статистикою, цей вересень став першим місяцем, коли росіяни щодня атакували Україну "шахедами". 

Загалом ЗСУ збили 1107 російських дронів, ще частину вдалось придавати засобами РЕБ. 

У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня — 72. У вересні не було жодного дня без пусків "шахедів"

 - підсумовує АрміяInform.

Нагадаємо

У московській області ліквідовано полковника зс рф олексія коломєйцева, керівника центру безпілотної авіації. Операцію провів місцевий рух спротиву у координації з ГУР МО України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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