Законопроект про бюджет рф передбачає збільшення військових витрат на 30%

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Уряд росії представив проект бюджету на 2025 рік з витратами 41,5 трлн рублів. На війну планується витратити 6,31% ВВП - понад 13,5 трлн рублів, що на 30% більше ніж у 2024 році.

Уряд росії представив на розгляд парламенту проект бюджету на 2025 рік, згідно з яким витрати зростуть до 41,5 трильйона рублів. Передає УНН із посиланням на Інститут вивчення війни та Bloomberg.

У понеділок уряд росії представив у парламенті проект бюджету на 2025 рік. Відповідно, наступного року федеральні витрати зростуть. На війну наступного року в рф планується витратити 6,31% ВВП росії, тобто понад 13,5 трильйона рублів.

Федеральні витрати зростуть до 41,5 трильйона рублів. У мінфіні рф повідомили, що "значні кошти" будуть виділені на оснащення збройних сил росії "необхідним озброєнням і військовою технікою, на компенсаційні виплати та на підтримку підприємств військово-промислового комплексу".

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Повідомляється, що кремль збільшить витрати на секретні статті з 11,1 трильйона рублів (близько 117 мільярдів доларів) у 2024 році до 12,9 трильйона рублів (близько 136 мільярдів доларів) у 2025 році.

Нагадаємо

УНН із посиланням Bloomberg передавав, що у 2025 році росія планує збільшити оборонні витрати до 6,2% ВВП.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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