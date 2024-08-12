Заключен первый кредитный договор на установку электростанции на сумму более 28 млн грн

Ощадбанк первым среди украинских банков заключил 5-летний кредитный договор сроком на установку газопоршневой электроустановки. Это впервые среди украинских банков, в рамках обновленных "Доступных кредитов 5-7-9%".

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Детали

Ощадбанк заключил первое в Украине кредитное соглашение на установку газопоршневой электростанции в рамках обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Льготный кредит будет предоставлен на закупку на установку системы генерации мощностью 2,5 МВт.

Сумма кредита - 28,7 млн грн сроком на 5 лет под 9% годовых. Отдельно отмечается, что мощность установки - 2,5 МВт - позволит предприятию обеспечить себя электроэнергией в случае длительного отключения электричества.

"Мы благодарны государству за то, что оно доверяет нашему банку реализацию своих программ. Используя собственные льготные продукты, а также сотрудничество с международными партнерами, мы не только отвечаем на вызовы полномасштабной войны, но и строим дальнейшее энергетическое независимое будущее нашей страны", - прокомментировал соглашение председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Нам, как экономическому блоку Правительства, важно, чтобы бизнес имел возможность работать даже во время ограничений поставок электроэнергии. Понимая это, мы расширили возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", чтобы за кредитные средства предприниматели могли приобрести газовые генерационные установки. - отметила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Банки схвалили кредити на майже 4 млрд грн на відновлення в енергетиці - НБУ