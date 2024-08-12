Заключен первый кредитный договор на установку электростанции на сумму более 28 млн грн

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку

Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку

  •  100531 просмотра
США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

  •  102227 просмотра
Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

  •  76838 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  90378 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  55513 просмотра
публикации
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  52007 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  55513 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  251997 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  244915 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

9 августа 2024, 06:12  •  247420 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

  •  38304 просмотра
День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

11 августа 2024, 03:03  •  110807 просмотра
Третий "Аватар" получил официальное название и лого

Третий "Аватар" получил официальное название и лого

11 августа 2024, 00:45  •  103534 просмотра
10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа 2024, 03:11  •  109094 просмотра
Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

9 августа 2024, 19:27  •  107550 просмотра
Актуальное
Заключен первый кредитный договор на установку электростанции на сумму более 28 млн грн

Заключен первый кредитный договор на установку электростанции на сумму более 28 млн грн

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 08:33  •  10303 просмотра

Read in English

Ощадбанк заключил первый в Украине кредитный договор на установку газопоршневой электростанции по программе '5-7-9%'. Кредит на 28,7 млн грн предоставлен на 5 лет под 9% годовых для установки генератора мощностью 2,5 МВт.

Ощадбанк первым среди украинских банков заключил 5-летний кредитный договор сроком на установку газопоршневой электроустановки. Это впервые среди украинских банков, в рамках обновленных "Доступных кредитов 5-7-9%".

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Детали

Ощадбанк заключил первое в Украине кредитное соглашение на установку газопоршневой электростанции в рамках обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Льготный кредит будет предоставлен на закупку на установку системы генерации мощностью  2,5 МВт.

Сумма кредита - 28,7 млн грн сроком на 5 лет под 9% годовых. Отдельно отмечается, что мощность установки - 2,5 МВт - позволит предприятию обеспечить себя электроэнергией в случае длительного отключения электричества.

"Мы благодарны государству за то, что оно доверяет нашему банку реализацию своих программ. Используя собственные льготные продукты, а также сотрудничество с международными партнерами, мы не только отвечаем на вызовы полномасштабной войны, но и строим дальнейшее энергетическое независимое будущее нашей страны", - прокомментировал соглашение председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Нам, как экономическому блоку Правительства, важно, чтобы бизнес имел возможность работать даже во время ограничений поставок электроэнергии. Понимая это, мы расширили возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", чтобы за кредитные средства предприниматели могли приобрести газовые генерационные установки.

- отметила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Банки схвалили кредити на майже 4 млрд грн на відновлення в енергетиці - НБУ8 августа 2024, 12:23 • 19332 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаТехнологии
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
oshchadbankОщадбанк
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога
  •  24533 просмотра

Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога

Эксклюзив
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
  •  52908 просмотра

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями
  •  112309 просмотра

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
10 августа 2024, 20:08  •  126245 просмотра

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024

Эксклюзив
В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты
10 августа 2024, 12:16  •  131057 просмотра

В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты

Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
9 августа 2024, 12:57  •  136708 просмотра

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
9 августа 2024, 10:59  •  127269 просмотра

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
9 августа 2024, 07:01  •  130007 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
9 августа 2024, 06:47  •  117689 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
8 августа 2024, 18:05  •  115578 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Популярные

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  55513 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  90378 просмотра
Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

  •  76838 просмотра
США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

  •  102227 просмотра
Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку

Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку

  •  100531 просмотра

Публикации

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  52007 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  55513 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  251997 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  244915 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

9 августа 2024, 06:12  •  247420 просмотра

Война

Ситуация в курской области рф: в беловском районе заявили о "напряженной обстрановке", продолжается эвакуация

Ситуация в курской области рф: в беловском районе заявили о "напряженной обстрановке", продолжается эвакуация

  •  3298 просмотра
Враг накануне атаковал Сумы, попал в жилой квартал - ГВА

Враг накануне атаковал Сумы, попал в жилой квартал - ГВА

  •  10750 просмотра
Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина

Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина

  •  14608 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, артиллерии и FPV-дронами: 15 взрывов за сутки

Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, артиллерии и FPV-дронами: 15 взрывов за сутки

  •  18007 просмотра
Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

  •  25353 просмотра

политика

Замминистра энергетики Хейло уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

Замминистра энергетики Хейло уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

  •  22597 просмотра
"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе": Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе": Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

  •  21893 просмотра
Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

  •  25393 просмотра
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
Эксклюзив

  •  52929 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  90413 просмотра

Война

Ситуация в курской области рф: в беловском районе заявили о "напряженной обстрановке", продолжается эвакуация

Ситуация в курской области рф: в беловском районе заявили о "напряженной обстрановке", продолжается эвакуация

  •  3298 просмотра
Враг накануне атаковал Сумы, попал в жилой квартал - ГВА

Враг накануне атаковал Сумы, попал в жилой квартал - ГВА

  •  10750 просмотра
Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина

Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина

  •  14608 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, артиллерии и FPV-дронами: 15 взрывов за сутки

Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, артиллерии и FPV-дронами: 15 взрывов за сутки

  •  18007 просмотра
Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

  •  25353 просмотра

политика

Замминистра энергетики Хейло уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

Замминистра энергетики Хейло уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

  •  22597 просмотра
"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе": Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе": Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

  •  21893 просмотра
Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

  •  25393 просмотра
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
Эксклюзив

  •  52929 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  90413 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  136343 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  138396 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  150047 просмотра

Экономика

Заключен первый кредитный договор на установку электростанции на сумму более 28 млн грн

Заключен первый кредитный договор на установку электростанции на сумму более 28 млн грн

  •  12111 просмотра
Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

  •  25353 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  52055 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  55582 просмотра
Засуха поставила под угрозу посевы зерновых в Румынии и Молдове

Засуха поставила под угрозу посевы зерновых в Румынии и Молдове

  •  54125 просмотра

Киев

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

11 августа 2024, 06:52  •  100845 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

10 августа 2024, 21:37  •  109479 просмотра
25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

9 августа 2024, 16:03  •  67279 просмотра
Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

9 августа 2024, 14:44  •  64065 просмотра
В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

9 августа 2024, 13:42  •  60741 просмотра