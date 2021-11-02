Истек срок для домашнего ареста: прокуратура в одном из дел будет просить другую меру пресечения Медведчуку

Детали

Отмечается, что прокуроры Офиса Генпрокурора обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Виктору Медведчуку, которого подозревют в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.

Однако предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве истек, поэтому его дальнейшее продолжение является невозможным.

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“Единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд города Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров”, - информируют в ведомстве.

Среди обязанностей, которые будут просить возложить на Медведчука прокуроры:



прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;



не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;



уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;



воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями согласно списку, определенному следователем или прокурором;



сдать на хранение в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;



носить электронное средство контроля.



Контекст

Как писал УНН, в мае народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

8 октября Медведчуку сообщили новое подозрение за государственную измену и содействие деятельности террористической организации. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в деле речь идет, в частности, о закупке угля с ВОТ у террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Медведчука ареста или залога в 1 миллиард. Но 12 октября Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Киевский апелляционный суд 9 ноября запланировал рассмотрение апелляционных жалоб на применение круглосуточного домашнего ареста в отношении нардепа Медведчука в этом деле.