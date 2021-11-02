Закінчився строк для домашнього арешту: прокуратура в одній зі справ проситиме інший запобіжний захід Медведчуку

Деталі

Наголошується, що прокурори Офісу Генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку, якого підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей.

Проте граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим.

Цитата:

“Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків. 2 листопада Печерський районний суд міста Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів”, - інформують у відомстві.

Серед обов’язків, які проситимуть покласти на Медведчука прокурори:



прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;



не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;



повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;



утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;



здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;



носити електронний засіб контролю.



Контекст

Як писав УНН, у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

8 жовтня Медведчуку повідомили нову підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Зі слів Генпрокурора Ірини Венедіктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з ТОТ у террористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

Венедіктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Медведчука арешту або застави в 1 мільярд. Та 12 жовтня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Київський апеляційний суд 9 листопада запланував розгляд апеляційних скарг на застосування цілодобового домашнього арешту до нардепа Медведчука у цій справі.