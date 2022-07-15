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Окончание войны до конца года абсолютно возможно – Резников

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Закончить войну, которую начала россия до конца этого года, вполне возможно, если украинские партнеры будут продолжать помогать, уже не сомневаясь, что они помогают победителю. Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

«Реально, если наши партнеры будут продолжать нам помогать, уже совершенно не сомневаясь, что они помогают победителю. Они же раньше считали, что мы закончим поражением, через три дня сдадим Киев, и поэтому нам не сильно помогали, только поддерживали», - сказал Резников.

Детали

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Он отметил, что когда партнеры поверили, что победа Украины – абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы.

«Поэтому сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы на контрнаступление с их помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций (против россии – ред). Это серьезный общемировой проект», – рассказал Резников.

На уточняющий вопрос, возможно ли, что окончание войны до конца этого года – это не фигура речи, Резников ответил: «Это возможно абсолютно. Я могу это сказать, хоть я и юрист, но какой уже немножко с военными общается. Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план – освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года».

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что в полномасштабной войне, которую начала россия уже начинается определенный переломный момент.

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