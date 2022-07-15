Окончание войны до конца года абсолютно возможно – Резников

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«Реально, если наши партнеры будут продолжать нам помогать, уже совершенно не сомневаясь, что они помогают победителю. Они же раньше считали, что мы закончим поражением, через три дня сдадим Киев, и поэтому нам не сильно помогали, только поддерживали», - сказал Резников.

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Он отметил, что когда партнеры поверили, что победа Украины – абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы.

«Поэтому сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы на контрнаступление с их помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций (против россии – ред). Это серьезный общемировой проект», – рассказал Резников.

На уточняющий вопрос, возможно ли, что окончание войны до конца этого года – это не фигура речи, Резников ответил: «Это возможно абсолютно. Я могу это сказать, хоть я и юрист, но какой уже немножко с военными общается. Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план – освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года».

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что в полномасштабной войне, которую начала россия уже начинается определенный переломный момент.