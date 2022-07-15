Закінчення війни до кінця року абсолютно можливе – Резніков

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«Реальне, якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати, вже абсолютно не сумніваючись, що вони допомагають переможцю. Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували», - сказав Резніков.

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Він зазначив, що коли партнери повірили, що перемога України - абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги.

«Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій (проти росії – ред). Це серйозний загальносвітовий проєкт», - розповів Резніков.

На уточнююче запитання, тобто закінчення війни до кінця цього року - це не фігура мови, Резніков відповів: «Це можливо абсолютно. Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трошечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план - звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року».

Доповнення

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що у повномасштабній війні, яку розпочала росія вже починається певний переломний момент.