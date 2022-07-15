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Закінчення війни до кінця року абсолютно можливе – Резніков

Закінчення війни до кінця року абсолютно можливе – Резніков

Київ • УНН

 • 237143 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Закінчити війну, яку почала рф до кінця цього року абсолютно можливо, якщо українські партнери будуть продовжувати допомагати, вже не сумніваючись, що вони допомагають переможцю. Про це в інтерв'ю ВВС заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.

Цитата

«Реальне, якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати, вже абсолютно не сумніваючись, що вони допомагають переможцю. Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували», - сказав Резніков.

Деталі

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Він зазначив, що коли партнери повірили, що перемога України - абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги.

«Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій (проти росії – ред). Це серйозний загальносвітовий проєкт», - розповів Резніков.

На уточнююче запитання, тобто закінчення війни до кінця цього року - це не фігура мови, Резніков відповів: «Це можливо абсолютно. Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трошечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план - звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року».

Доповнення

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що у повномасштабній війні, яку розпочала росія вже починається певний переломний момент.

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