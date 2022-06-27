Зеленський сказав лідерам G7, що війна має закінчитися до кінця року - Reuters

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«Зеленський сказав лідерам "Групи семи", провідних промислових демократій, що він хоче, щоб війна росії в Україні закінчилася до кінця року, поки не настала зима», - пише Reuters, посилаючись на двох дипломатів з Європейського Спілки.

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Зеленський звернувся до лідерів Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США з відеозв'язку у понеділок, у другий день триденного саміту G7 на півдні Німеччини.

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Reuters повідомив також, що Президент України просив лідерів "Групи семи" про системи протиповітряної оборони, додаткові санкції щодо росії та гарантії безпеки.

Як писав УНН, сьогодні у Білому домі повідомили, що "Група семи" за підсумками саміту опублікує заяву про підтримку України, яка включатиме важливі нові зобов'язання щодо санкцій проти Росії.