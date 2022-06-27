Зеленський попросив у країн G7 системи ППО та посилення санкцій проти рф – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок звернувся до лідерів саміту G7 з проханням передати системи протиповітряної оборони, ввести додаткові санкції проти росії та надати гарантії безпеки. Про це у понеділок повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного європейського чиновника, пише УНН.
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Виступаючи на саміті "Великої сімки" через відеозв'язок, Зеленський також попросив допомоги в експорті зерна з України та у відновленні країни після війни, зазначив європейський чиновник.
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Раніше сьогодні в Білому домі повідомили, що G7 за підсумками саміту опублікує заяву про підтримку України, яка включатиме важливі нові зобов'язання щодо санкцій проти росії.